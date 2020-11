Si allungano e di molto i tempi per rivedere in campo Francesco Cassata.



Il centrocampista del Genoa, fuori per un infortunio muscolare patito ad inizio stagione, non riuscirà a tornare a disposizione di Rolando Maran prima di un altro mese, saltando diverse gare tra campionato e Coppa Italia.



Il mediano spezzino aveva fatto il suo debutto in questa stagione nella sfida di coppa con il Catanzaro dello scorso 28 ottobre. Ma la mezzora scarsa disputata contro i calabresi gli costarono una ricaduta dell'infiammazione che già da settembre lo tormentava, costringendolo ad un nuovo stop.