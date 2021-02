Ultime concitate ore di mercato per il Genoa che sonda il terreno alla ricerca di un possibile nuovo attaccante in grado di sopperire l'eventuale partenza di Gianluca Scamacca.



Secondo quanto riporta Sportitalia, il club ligure starebbe facendo un tentativo con il Basilea per ​Arthur Mendonca Cabral, centravanti brasiliano classe 1998.