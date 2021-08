Il Cosenza, fresco di riammissione in Serie B dopo l'esclusione del Chievo, è alla ricerca di rinforzi per affrontare l'ormai imminente campionato cadetto.



Tra i profili messi nel mirino dalla dirigenza dei calabresi ci sarebbe anche Giuseppe Caso, 22enne attaccante esterno del Genoa, che i silani vorrebbero prelevare in prestito.



Il salto all'indietro di una categoria non sarebbe un problema per il ragazzo. Dopo una stagione trascorsa quasi interamente in panchina con i rossoblù, con i quali ha collezionato appena due presenze, l'ex giocatore dell'Arezzo è alla legittima ricerca di maggior spazio. Spazio che il Cosenza saprebbe certamente garantirgli, consentendo contestualmente al Genoa di mantenere il controllo dell'attaccante, monitorandone la crescita.