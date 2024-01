Genoa, tentativo per Cerri. Ma l'Empoli è in vantaggio

Tra i profili sondati dal Genoa per rinforzare il proprio reparto avanzato c'è anche quello di Alberto Cerri.



L'esperto centravanti del Como è da tempo nel mirino dell'Empoli che sarebbe ad un passo dal tesserarlo. I rossoblù, tuttavia, vorrebbero fare un tentativo in extremis per superare i toscani e regalare ad Alberto Gilardino il tanto atteso vice-Retegui.



Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport.