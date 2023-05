Il Genoa studia il mercato per ripresentarsi al meglio in Serie A e cerca rinforzi sulle corsie esterne. Come appreso da Calciomercato.com, una pista low cost può essere quella che porta a Lorenzo Venuti. L’esterno classe '95 ha il contratto in scadenza il 30 giugno con la Fiorentina e probabilmente rimarrà svincolato.