Thiago Motta, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Torino: "Mi rimane il sapore amaro per il risultato, ma vado a casa tranquillo perché ho visto una squadra vera. Su un campo difficile abbiamo giocato alla pari fino alla fine, devo essere contento e ringraziare i miei giocatori".



SUGLI EPISODI - "Non gli ho rivisti, non giudico l'arbitro, ma è stato severissimo con il Genoa".



SULLE DIFFERENZE CON ANDREAZZOLI - "Devo fargli i complimenti. Ciò che mi lascia tranquillo è che giochiamo uniti, se affrontiamo così tutte le partite resto tranquillo. Quest'opportunità mi è sembrata da subito interessante".