Dopo la sconfitta contro l'Inter, Thiago Motta ha così parlato a Sky Sport della prestazione del suo Genoa: "Abbiamo iniziato la partita e non riuscivamo ad attaccare, poi dopo il primo gol è stata più difficile gestirla contro una squadra che si sta giocando lo scudetto. Io verso l'esonero? Il mio riferimento sono i miei giocatori, sono orgoglioso di quello che cercano di fare anche nelle difficoltà. Cercano di dare sempre il 100%, anche se stasera il risultato è ampio. Abbiamo cercato di giocare, ma l'Inter ci ha messo in difficoltà. Se ho incontrato Preziosi? Penso ai miei giocatori, come ho detto prima. Li ho visti tristi per la sconfitta e avrò sempre il tempo di incontrarmi con la società".



GIOCATORI - "Demotivati? Non sono d'accordo. Loro hanno sbagliato, anche perché chiedo di ripartire sempre da dietro palla a terra e di attaccare, cercando di portare la squadra in avanti. Ci sono stati degli errori tecnici, ma si possono superare. L'Inter ci ha messo subito in difficoltà e non siamo stati capaci di imporre il nostro gioco, loro si stanno giocando lo scudetto con la Juve".



DIEGO LOPEZ - "La stampa dell'Uruguay faccio fatica a vederla. Comunque sono orgoglioso dei miei, anche se è strano visti i risultati. Qualcosa è da cambiare, io lo devo fare per primo, e so che qualcosa si può fare. Il rapporto con la dirigenza? Ripeto, il rapporto quotidiano con i giocatori mi rassicura, il resto mi preoccupa poco".