Thiago Motta, allenatore del Genoa, parla alla vigilia della sfida contro la Juventus: "E' vero che con una vittoria si lavora con più serenità ma passata la partita non dobbiamo pensare alla partita con il Brescia. Quello che ho pensato è che chi entrerà in campo dovrà avere la stessa idea. Dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti. Poi chi entrerà dall'inizio o chi potrà entrare dopo dovrà sempre avere la stessa idea. Secondo tempo? Ho visto cose positive anche nel primo".



SU KOUAME - E' un giocatore di una rosa ampia e di qualità, sono convinto che potrà dare una mano alla squadra. Non importa dove gioca ma deve avere la stessa mentalità".



SULLA JUVE - "La Juventus è una grandissima squadra che ha vinto otto scudetti di fila. E' una squadra con tantissima qualità. Non devo preoccuparmi della Juventus o di un'altra squadra, ma devo preoccuparmi dei miei ragazzi. Se noi stiamo bene possiamo fare una buona partita. Se non ci sarà Cristiano Ronaldo ci saranno Dybala o Higuain. Non possiamo pensare al singolo ma alla squadra. Se giochiamo da squadra, avremo tutto da guadagnare".