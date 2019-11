Thiago Motta, ha presentato in conferenza stampa la partita di lunedì sera tra il suo Genoa e la Spal.



KOUAME TORNERà PIU' FORTE - "Un grosso in bocca in lupo a Kouamé per questo brutto infortunio. E' un bravo ragazzo e merita di tornare ancora più forte. Lo aspettiamo. Abbiamo a disposizione ancora un allenamento per valutare la condizione dei ragazzi, soprattutto dei nazionali che comunque sono rientrati bene".



LA SPAL LOTTA PER 90' - "Pensiamo partita per partita, io comunque guardo i miei ragazzi e non penso troppo alla squadra avversaria. Comunque mi aspetto una squadra dura da affrontare: corrono molto e lottano per 90 minuti".



IL POSSESSO PALLA - "L'assenza di Kouame deve essere uno stimolo per tutta la squadra. Vogliamo fare bene lunedì. Credo che il possesso palla sia un buon mezzo per arrivare alla vittoria".