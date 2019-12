L'allenatore del Genoa, Thiago Motta ha dichiarato dopo il derby perso contro la Sampdoria: "Fa male perdere così una partita del genere, per me nessuno meritava di vincere e il pareggio era il risultato più giusto. Non sono contento della fase offensiva".



"Il momento è complicato, ma dobbiamo pensare alla prossima partita con l'Inter. Del mercato parlerò con il presidente e decideremo il meglio per la squadra, sento la fiducia di Preziosi. Mi piacciono le sfide, altrimenti non avrei accettato. Sono convinto che usciremo da questa situazione".