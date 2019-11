Vigilia di campionato per il Genoa che domani alle 18 ospita a Marassi il Torino.



Come di consueto Thiago Motta ha preso la parola questo pomeriggio nella sala stampa di Pegli per fare il punto della situazione in casa rossoblù: "Il Torino è molto forte, sarà una partita interessante per confermare quanto di buono fatto fin ora. A livello di singoli sono ben attrezzati e anche come squadra mi piace molto. Affronteremo un grande avversario. Ma attaccando e difendendo tutti insieme possiamo fare male a molti".



Sullo stato di salute della sua squadra: "A parte a Napoli, abbiamo sempre fatto gol da quando ci sono io. Il gol è frutto del gioco. Mi piace la voglia di attaccare, di aggredire l’avversario, di giocare da Genoa che abbiamo mostrato fin qui".



Sulle possibili scelte tecniche: "Sturaro sta bene, fa parte del gruppo in toto. Favilli è in ottima forma come tutta la squadra. La sua disponibilità è massima e si sempre allenato bene. I ragazzi stanno bene, sono felici di dare il massimo e allenarsi. Questi giocatori hanno un’opportunità enorme di creare la loro storia. Spero che le loro prestazioni possano essere ricordate a distanza di anni come accade per me”.