La sensibilità diverso i temi del cambiamento climatico è nota da tempo. Non a caso il centrocampista norvegese del Genoa ha deciso di indossare in campo la maglia numero 2, cifra pari al numero di gradi che la temperatura della Terra non dovrebbe superare entro il 2100 stando a quelli che sono gli Accordi di Parigi del 2015.Nella primavera 2021, inoltre, il 27enne ha creato la fondazione "We Play Green", onlus che ha come scopo il condurre campagne di sensibilizzazione sulla preservazione della natura. Un progetto che gli è valso il premio "Player Activism", assegnato ogni anno dalla FIFPRO al giocatore mondiale di maggior impatto sociale.Un impegno a tutto a tondo che oggi è valso aun altro importante riconoscimento. Il medianoThorsby, insomma, è sempre più il paladino che si batte per la difesa della salute della nostra casa comune.