Tra i protagonisti della bella e sorprendente vittoria del Genoa sulla Roma c'è anche Morten Thorsby.



Il centrocampista norvegese, gettato nella mischia dopo appena 10 minuti per sostituire l'infortunato Badelj, ci ha messo un po' a carburare ma alla fine è risultato decisivo fornendo a Retegui la palla del 2-1 e siglando personalmente il terzo centro rossoblù: “E' stato difficile entrare così a freddo, senza riscaldamento dopo poco dall’inizio - ha detto a DAZN a fine gara - Poi però ti abitui e cominci a giocare. Ho giocato come devo fare io, tra centrocampo e attacco. Sto lavorando tantissimo per essere più pericoloso e fare gol e assist".



Positive, ovviamente, anche le sensazioni sulla prova collettiva: "Siamo stati concreti nei momenti giusti e come sempre abbiamo anche a difeso molto bene. Stiamo lavorando sull’aspetto offensivo. Sappiamo che dobbiamo migliorare e ad inizio ripresa siamo stati troppo bassi, ma oggi siamo stati concreti e sono contento per il gol. Sappiamo che Gudmundsson e Retegui hanno bisogno dell’aiuto del centrocampo per esprimersi al meglio”.