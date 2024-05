Genoa, Thorsby: "E' stata una stagione fantastica grazie a tifosi, spogliatoio e Gilardino"

Getty Images

Lunga intervista sulle frequenze di TeleNord per Morten Thorsby.Il centrocampista norvegese del Genoa ha fatto un breve bilancio della stagine appena conclusa: "E' stato un bellissimo anno,- ha detto il mediano - I tifosi sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo, sono stati incredibili. E' una cosa che ti da anche molte energie".Per Thorsby il segreto del bel campionato rossoblù è stato il gruppo: "Siamo cresciuti tutti su più aspetti.e non è scontato nel calcio di oggi".

Thorsby ha poi spiegato come a livello personale non tutto sia filato liscio: "Per me è stato un periodo difficile tra gennaio e aprile perché giocavo veramente poco. Peròci ho parlato e ho sempre pensato che sarebbe arrivato il mio momento. Penso di aver fatto bene, merito del lavoro fatto tutto l'anno"