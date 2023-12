Al termine della sfida tra Sassuolo e Genoa, vinta 2-1 in rimonta dai rossoblù, il centrocampista dei liguri Morten Thorsby, oltre ad analizzare la partita, ha approfittato dei microfoni di Dazn per rivolgere un insolito invito natalizio al compagno di squadra Albert Gudmundsson: "A Natale rimango qui, abbiamo due giorni liberi, li trascorrerò con la famiglia. Quasi quasi prendo Gudmundsson e lo porto al mare a fare il bagno. A Genova ci sono 16 gradi, si sta bene”.



D'altronde per un norvegese e un islandese cosa vuoi che siano 16 gradi a Natale...