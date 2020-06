Nuova presa di posizione da parte della tifoseria organizzata del Genoa contro la ripresa del campionato a porte chiuse.



A scagliarsi contro un calcio senza pubblico sono questa volta gli aderenti alla sigla Fuggi do Zena con un post pubblicato sui canali social del sodalizio: "Ieri sera si è sperimentata la più grande schifezza del calcio moderno con il pubblico virtuale che ha composto una coreografia in pixel e sponsorizzata - si legge nella nota che fa riferimento alla finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli - E' proprio vero che non c'è mai fine al peggio. Buon calcio virtualmente adulterato a tutti, ma non per noi che non ci presteremo a queste fiction".