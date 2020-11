Leo Gassmann come Jack Savoretti.



Il cantante figlio e nipote d'arte, vincitore della sezione Nuove Proposte nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha appena terminato le riprese del video del suo ultimo singolo, Mr. Fonda, ambientandolo all'interno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Un omaggio a nonno Vittorio, che nella Superba era nato e che del Grifone era tifoso: “Ho scelto il Ferraris perché era la sua città - ha spiegato Gassmann junior al sito ufficiale rossoblù - Lo stadio vuoto serve a portare il messaggio del periodo che stiamo vivendo, in genere è un luogo di aggregazione, dove la gente vive e cerca di portare dei valori migliori alla realtà”.



Non è la prima volta che l'impianto più antico d'Italia fa da set ad un videoclip musicale. Nell'autunno 2014 Jack Savoretti, cantautore londinese con radici nel Tigullio, approfittò di una gara interna del 'suo' Genoa per fornire alla sua 'Home' una cornice d'eccezione. Un privilegio che oggi non è più un suo monopolio esclusivo. E chissà che in futuro l'artistica lista non possa allungarsi ulteriormente. Molti sono infatti i protagonisti della musica che hanno il cuore foderato di rosso e di blu. E non solo in Italia. Un esempio famoso almeno quanto Savoretti è quello di Sergio Pizzorno, ex frontman dei Kasabian ma soprattutto grazie tifoso del Genoa.



Che sia lui il prossimo ad inondare il Ferraris di note?