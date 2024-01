Genoa-Torino 0-0: il tabellino

Genoa-Torino 0-0



Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Sabelli (43' st Strootman), Malinovskyi, Badelj (43' st Vogliacco), Messias (26' st Frendrup), Martin (36' st Haps); Gudmundsson, Retegui. (A disp. Sommariva, Leali, Matturro, Galdames, Fini, Jagiello). All. A. Gilardino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (38' st Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro (38' st Voivoda); Vlasic (16' st Tameze); Sanabria (21' st Pellegri), Zapata. (A disp. Gemello, Popa, Zima, Muntu, Gineitis, Seck, Radonjic. All. I. Juric.



Arbitro: A. Giua di Olbia; Ass. E. Raspollini-C.Barone; IV Uff. E. Feliciani; VAR: F. La Penna; AVAR: F. Valeriani.

Ammoniti 16' pt Vlasic (T), 44' pt De Winter (G); 13' st Juric (all. T), 32' st Malinovskyi (G), 35' st Martin (G)

Recupero: 1' pt; 5' st.

Spettatori: 33.000 circa