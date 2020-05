Tra le aziende italiane che potrebbero accedere ai finanziamenti a condizioni agevolate stabiliti dal Decreto Liquidità dello scorso 8 aprile ci sarebbero anche diverse club di Serie A.



Secondo quanto scrive questa mattina il quotidiano economico Milano Finanza, almeno quattro società calcistiche del nostro torneo principale starebbero pensando di richiedere prestiti bancari garantiti dallo Stato: "La Lega Serie A - si legge su MF - sta facendo lo screening dei parametri richiesti: al momento ci sono otto squadre del massimo campionato che rispettano tutti i sei parametri richiesti e altre quattro che ne rispettano cinque su sei. Tra le società che stanno valutando questa opzione, secondo quanto si apprende in ambienti finanziari, ci sono l’Udinese della famiglia Pozzo e il Genoa di Enrico Preziosi. Anche il Torino di Urbano Cairo potrebbe essere interessato ai prestiti garantiti, così come il Bologna di Joey Saputo, anche se non vi è nulla di confermato in tal senso".



Situazione ben diversa, infine, per altri club che per volontà o mancanza di requisiti non rientrerebbero nel lotto dei richiedenti: "Lontani dai parametri sono Milan e Inter, mentre Juve e Brescia non sono interessate a questa opportunità”.