Cambia ancora, per la terza volta in meno di 72 ore, la collocazione della sfida tra Genoa e Torino.



L'incontro valido per l'ultimo turno del campionato di Serie A in programma nel prossimo fine settimana a Marassi era stato lo scorso venerdì anticipato a sabato sera alle 20:45. Questa mattina però la Lega Calcio ha fatto retromarcia riportando la gara tra rossoblu e granata all'iniziale collocazione delle 15 di domenica. Una decisione che sta facendo arrabbiare parecchio i tifosi di entrambe le squadre interessati ad assistere dal vivo all'ultima uscita stagionale dei propri beniamini e ancora una volta costretti a cambiare i propri programmi quasi all'ultimo momento.