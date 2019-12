Al Torino basta una capocciata del difensore brasiliano Bremer, al primo gol in Serie A, per consentire alla squadra di Mazzarri di espugnare il campo del Genoa. Tanta sfortuna per gli uomini di Thiago Motta, che colpiscono una traversa e un palo nel corso del secondo tempo e vengono contestati dai propri tifosi al termine della partita.