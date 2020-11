rinvita a inizio ottobre per il focolaio diall'interno del gruppo rossoblù. Le due squadre si presentano all'appuntamento rispettivamente con 5 punti il Genoa (quindicesimo in classifica) e con 1 punto il Torino, fanalino di coda del campionato insieme al Crotone. Il Genoa diè reduce dal pareggio nel derby di domenica sera, mentre il Torino diarriva dalla sconfitta shock maturata nei minuti di recupero del match con la Lazio. Per l'allenatore del Torino, un altro passo falso potrebbe essere fatale. Si scende in campo a Marassi alle 17,, della sezione di Roma 2.Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Rovella, Badelj, Lerager; Zajc; Scamacca, Pjaca.Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.