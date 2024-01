Genoa-Torino, sfida a chi corre di più

Marco Tripodi

Genoa contro Torino. La gara che inaugurerà il girone di ritorno della Serie A 2023-24 non è soltanto una sfida classica del nostro calcio. Quello tra rossoblù e granata sarà anche il duello tra le due squadre che complessivamente nella prima parte di stagione hanno percorso più chilometri in campo.



Secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, liguri e piemontesi comandano la speciale classifica della distanza media camminata ad incontro. In testa ci sono i ragazzi di Ivan Juric che in ogni partita percorrono mediamente 40,158 chilometri complessivamente. Appena 90 metri in più della banda di Gilardino, seconda in questa particolare graduatoria con 40,064 chilometri a gara.



A più di 24 ore dal fischio d'inizio si può tranquillamente prevedere che la gara di domani pomeriggio a Marassi non sarà una sfida statica.