#GenoaTorino si giocherà mercoledì 4 novembre alle ore 17 e sarà in diretta su @SkySport. pic.twitter.com/jovndKQkBA — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 7, 2020

La Lega Calcio ha reso noto poco fa data e ora in cui verrà recuperata la sfida di campionato tranon disputata lo scorso sabato a causa del ciclone covid che ha travolto il club rossoblù.Come era prevedibile, la gara andrà in scena a Marassi nel primo mercoledì disponibile, ossia il prossimo. Il fischio d'inizio è fissato per lee la visione della partita sarà possibile sui canali Sky.