Ci sono nomi che ciclicamente, in ogni sessione di mercato o quasi, vengano accostati ad una squadra. Uno di questi è quello del serbo Adem Ljajic tornato nelle ultime ore nella sfera di interesse del Genoa.



Non è la prima volta che il club rossoblù mostra interesse per l'ex trequartista di Fiorentina, Inter, Roma e Torino, oggi in forza al Besiktas in Turchia. In passato però tali ammiccamenti non hanno mai portato ad una fumata bianca, con il giocatore poi finito ad indossare altri colori.



L'eventuale acquisto di Ljajic pare comunque subordinato all'addio al calcio da parte di Goran Pandev. Qualora il macedone dovesse decidere di proseguire la propria avventura in rossoblù per un'altra stagione difficilmente il 29enne di Novi Pazar approderebbe a Genova.