Smaltito il guaio al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare le gare di campionato contro Milan e Atalanta e la chiamata in Nazionale, questa sera con la Salernitana Mateo Retegui è pronto a riprendere il suo posto al centro dell'attacco del Genoa.



A tirare un sospiro di sollievo per il rientro in campo del bomber italo-argentino, già autore fin qui di cinque reti tra Serie A e Coppa Italia, non sono soltanto i tifosi e mister Gilardino ma anche il suo compagno di reparto Albert Gudmundsson. Con Retegui KO infatti anche il folletto islandese, una delle migliori sorprese di questo avvio di stagione, è apparso meno incisivo del solito. Colpa di compiti tattici che gli imponevano un sacrifico costante nel corso delle gare, minandone inevitabilmente la lucidità sotto rete. Non è un caso se con l'ex Boca Juniors ai box né Gudmundsson né i suoi compagni siano più riusciti a trovare la via della rete avversaria. Cosa che viceversa era apparsa piuttosto regolare nelle ultime uscite dei rossoblù con la coppia Re-Al (Retegui+Albert) là davanti.



Stasera il duo nordico-latino tornerà finalmente a minacciare l'incolumità della difesa rivale e quasi certamente, malgrado la pretattica di Gilardino, lo farà dal primo minuto. Perché dopo due ko consecutivi e il pareggio-beffa di Udine per il Grifone è giunta l'ora di tornare a volare.