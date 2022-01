Prosegue l'opera di sfoltitura della rosa da parte del Genoa. Il prossimo giocatore sul piede di partenza è Abdoulaye Touré, destinato a raggiungere Davide Biraschi in Turchia.



Il mediano francese, arrivato in estate dal Nantes, ha infatti trovato l'accordo con il ​Karagumruk, lo stesso club che ieri ha ufficializzato l'arrivo del difensore romano. E proprio come Biraschi anche Touré dovrebbe salutare il Grifone soltanto temporaneamente dal momento che il suo passaggio avverrà in prestito fino al termine dell'attuale stagione agonistica.