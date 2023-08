Ultimi giorni di mercato e ultimi tentativi da parte del Genoa per mettere a segno il colpo in grande di sistemare il proprio reparto arretrato.



Due in particolare i nomi, alternativi uno all'altro, attualmente presenti sulla lista dei desideri della dirigenza rossoblù.



Da una parte figura il nome di Leonardo Bonucci, genoano di sfuggita a inizio carriera, e oggi 36enne di lunga esperienza scaricato dalla Juventus; dall'altra spicca quello di German Pezzella, ex capitano della Fiorentina tornato da un paio di stagioni al Betis e laureatosi nel frattempo campione del mondo e del Sudamerica con l'Argentina.



Su Bonucci, in particolare, sembra essere venuta meno la concorrenza della Lazio, apparentemente non più interessante al giocatore. L'ostacolo maggiore è dunque rappresentato dall'Union Berlino, rampante club tedesco alla ricerca di un nome forte da regalare ai propri tifosi in vista della sua prima stagione in Champions League.