Manca meno di una settimana al ritorno in campo del Genoa. Martedì prossimo, 107 giorni dopo l'ultima volta, i rossoblù torneranno a disputare un incontro ufficiale ospitando a Marassi il Parma nel 27° turno di Serie A, il primo del post Covid.



Un avvicinamento che i rossoblù vivono con impazienza, lavorando sodo in quel di Pegli. Il gruppo di Davide Nicola, dal quale resta sempre assente il solo Ivan Radovanovic, si è ritrovato anche questa mattina al centro Signorini, dividendo la sessione tra parte atletica e studio della tecnica davanti al televisore. Sul campo in particolare evidenza è apparsa l'intera batteria degli attaccanti, composta dal sestetto formato da Pandev, Sanabria, Destro, Iago Falque, Pinamonti e Favilli. Sei nomi, in ballo per due maglie, che lotteranno fino all'ultimo nel tentativo di non lasciare certezze preventive al tecnico del Grifone.



Se negli altri reparti le scelte tattiche in vista del debutto-bis appaiono più o meno già stabilite, là davanti Nicola rischia di patire l'imbarazzo della scelta. A dargli una mano ci penseranno comunque le nuove regole che permetteranno di effettuare fino a cinque cambi per gara.