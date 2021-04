Zero punti, uno squalificato e un acciaccato: il Genoa torna dalla trasferta in casa della Juventus con il peggiore dei bottini.



Oltre ad aver perso la sfida con i campioni d'Italia, i rossoblù devono infatti fare i conti con gli strascichi della stessa partita. Domenica prossima, nell'altrettanto impegnativa trasferta in casa del Milan, Davide Ballardini dovrà con ogni probabilità inventarsi qualcosa di inedito o quasi per trovare un interprete a cui affidare la fascia mancina del suo 3-5-2.



Il cartellino giallo rimediato ieri da capitan Criscito al quarto d'ora della ripresa costerà al numero 4 rossoblù un turno di squalifica, impedendogli di scendere in campo a San Siro. A fargli compagnia sulla tribuna del Meazza potrebbe esserci anche Davide Zappacosta, costretto ad abbandonare il prato verde dello Stadium anzitempo (e a sostituzioni già terminate) a causa di un fastidio muscolare la cui entità verrà valutata nelle prossime ore.



Con anche Lennart Czyborra e Luca Pellegrini bloccati in infermeria, il Genoa si avvicina alla sfida con i rossoneri con tutti gli esterni mancini a sua disposizione potenzialmente indisponibili.