Non bastasse una sconfitta immeritata, giunta ancora una volta nei minuti finali della sfida, il Genoa torna dalla trasferta di Frosinone con un'altra pessima notizia.



Se infatti la classifica dei rossoblù è rimasta del tutto inalterata, a cambiare è stata l' occupazione di un' infermieria sempre più affollata.



Ai diversi infortunati che da tempo condizionano le scelte di mister Gilardino si è affiancato proprio ieri anche Kevin Strootman. I Sul finale del primo tempo della gara dello Stirpe, il centrocampista olandese ha accusato un forte dolore ai muscoli della coscia sinistra non riuscendo neppure a terminare la prima frazione di gioco malgrado il riposo fosse ormai imminente.



Le condizioni dell' ex di Roma e Cagliari verranno valutate attentamente nelle prossime ore, nella speranza che i cattivi presagi avuti ieri possano essere scongiurati. Se così non fosse per Gilardino si tratterebbe dell' ennesima tegola in una stagione che fin qui lo ha spesso privato di molti uomini chiave.