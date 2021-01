I colpi in entrata per la difesa del Genoa potrebbero non essersi conclusi con l'arrivo del camerunense Jerome Onguene.



Malgrado la stessa dirigenza rossoblù abbia dichiarato concluse le trattative in entrata, secondo Primocanale Preziosi e soci starebbero lavorando ad una clamorosa operazione con la Sampdoria.



La principale televisione cittadina sostiene infatti che il Grifone avrebbe messo gli occhi su Omar Colley, difensore gambiano fresco di rinnovo con i blucerchiati. Se davvero la trattativa dovesse andare a buon fine, si tratterebbe del primo passaggio diretto di un giocatore da una società genovese all'altra da 35 anni a questa parte. L'ultimo caso del genere fu quello di Alessandro Scanziani nel 1986. Da allora decine di giocatori hanno vestito entrambe le maglie rossoblucerchiate, ma lo hanno sempre fatto transitando prima da un club terzo che ne possedeva il cartellino.