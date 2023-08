Per Ruslan Malinovskyi potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio in Italia. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Genoa sta portando avanti una trattativa per l'ucraino, ex Atalanta, ora in forza all'Olympique Marsiglia. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia e ha già rifiutato un'offerta del Besiktas. Su di lui si era mosso anche il Bologna.



SCARICATO DA MARCELINO - In occasione della conferenza stampa di apertura della Ligue 1, Marcelino, tecnico del Marsiglia, lo ha ufficialmente scaricato con dichiarazioni lapidarie: "Ruslan Malinovskyi non sarà convocato, non è un giocatore sul quale contiamo".



ESPERIENZA NEBULOSA - In Francia Malinovskyi ha collezionato 20 presenze con un gol e un assist. 6 mesi di incertezza e un rapporto col club d'oltralpe che non è mai sbocciato. Un motivo in più per il calciatore per trovare una nuova opportunità e tentare il rientro in Serie A