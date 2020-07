Con un occhio al campo e uno all'infermeria, il Genoa si avvicina a grandi passi al prossimo appuntamento di campionato.



Domenica a Marassi arriverà la Spal, fanalino di coda della classifica, e il Grifone dovrà fare tutto il possibile per agguantare una vittoria che manca dal pre-covid per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza.



Per farlo Davide Nicola proverà ad aggrapparsi agli uomini più in forma del proprio organico, con la speranza magari di riuscire a recuperare almeno uno dei tre acciaccati che hanno saltato l'impegno di mercoledì sera con il Napoli.



Le condizioni fisiche di Cristian Romero, Mimmo Criscito e Stefano Sturaro restano però critiche. Il difensore argentino, reduce da un affaticamento muscolare patito contro l'Udinese domenica scorsa, difficilmente sarà in campo con i ferraresi. Quasi scontato che al suo posto venga confermato Edo Goldaniga, reduce da due prove molto positive. Più possibilità di scendere in campo sembrano invece averle il capitano ed il suo vice. Entrambi convocati contro il Napoli sia Criscito che Sturaro sono però rimasti in panchina per l'intera gara con i partenopei. Il loro recupero procede senza intoppi ma la certezza di averli a disposizione al 100% tra 48 ore ancora non c'è. Nicola ad ogni modo proverà a recuperarli fino all'ultimo ma senza correre rischi inutili.