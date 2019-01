Ore di attesa per il futuro di Romulo. Da qui a domani sera alle 23, orario di chiusura ufficiale del calciomercato, la maglia del centrocampista italo-brasiliano potrebbe non essere più quella rossoblù del Genoa.



Reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, l'ex Verona potrebbe cambiare aria accettando una delle tante offerte arrivate in questi giorni al suo agente. E proprio a Verona, ma sull'altra sponda dell'Adige, potrebbe proseguire la sua carriera, qualora il 31enne accettasse la proposta del Chievo. Più facile tuttavia che Romulo possa decidere di accasarsi alla Lazio, altro club molto attivo su di lui. Da non escludere infine l'ipotesi Parma, terzo incomodo che potrebbe beffare le altre rivali.