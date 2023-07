Il Genoa sembra sempre più convinto che sia Idrissa Touré il centrocampista in grado di completare il reparto mediano di Alberto Gilardino.



I rossoblù stanno provando a stringere il cerchio con il Pisa, proprietario del cartellino del 25enne tedesco, mettendo sul piatto anche diverse contropartite tecniche.



Tra i profili che il Grifone avrebbe proposto ai toscani ci sarebbero il trequartista Mattia Aramu e le punte Guven Yalcin e Kelvin Yeboah. Tutti giocatori fuori dai progetti tattici del nascente Genoa ma in grado di fare la differenza in Serie B. Ora sta al Pisa decidere quali sia il profilo, o i più profili, più adatto alle proprie esigenze.



Ne dà notizia il Quotidiano Sportivo.