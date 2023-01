Acquisti ma non solo. Come ogni sessione di mercato che si rispetti anche quella appena inaugurata vedrà il Genoa attivo nella doppia direzione entrate-uscite.



Secondo le indicazioni fornite da Alberto Gilardino alla dirigenza dovrebbero lasciare Pegli almeno tre elementi, considerati in esubero dal tecnico di Biella. Il Secolo XIX in edicola stamane li indica nell'esterno Lennart Czyborra, nel mediano Abdoulaye Toure e nell'attaccante Kelvin Yeboah.