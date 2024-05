Genoa, tre giovani alla prova della prima squadra

Il mercato del Genoa che verrà potrebbe passare anche attraverso qualche soluzione interna.Tra i molti giocatori di proprietà del Grifone che hanno trascorso l'ultima stagione in prestito altrove ce ne sonoSecondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX un'occasione di ritagliarsi un posto nell'organico 2024-'25 verrà concessa ade a. Tre giovani che quasi certamente verranno aggregati alla prima squadra in occasione del ritiro estivo in programma a inizio luglio in Trentino.

In particolare, 21enne difensore protagonista di un'ottima stagione in Serie B con la Reggiana. Agli ordini di Alessandro Nesta, vecchio compagno di squadra e di trionfi di Gilardino, il ragazzo è maturato ulteriormente, tanto da far sbilanciare l'ex giocatore di Lazio e Milan sul suo potenziale valore futuro: "- ha affermato Nesta - deve stare con i piedi per terra ma è un ragazzo giusto". Parole che sanno tanto di investitura, non fosse altro perché pronunciate da uno dei migliori difensori della storia calcistica italiana.

Come detto, però, il Genoa non guarda solo a Marcandalli. Una chance verrà concessa anche a Masini, 23enne centrocampista tuttofare reduce dal prestito all'Ascoli, e ad Accornero, attaccante esterno classe 2003, transitato da Pescara dopo aver debuttato in B lo scorso anno proprio grazie a Gilardino.