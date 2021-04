Tra i dubbi che assillano la mente di Davide Ballardini all'antivigilia della sfida di domenica con la Lazio c'è anche quello relativo a come completare la propria linea difensiva.



Se Andrea Masiello e Mimmo Criscito sembrano nomi certi per un posto da titolare, meno sicurezza c'è su chi sarà il loro terzo moschettiere. Un ruolo solitamente spettante a Ivan Radovanovic, al rientro dopo il turno di squalifica scontato contro lo Spezia sabato scorso. Tuttavia il serbo, reinventato difensore dal tecnico romagnolo, nelle ultime uscite è parso aver perso un po' di quella condizione e di quella sicurezza che lo avevano accompagnato dalla fine di dicembre. Probabile, quindi, che all'ex clivense Ballardini possa preferire qualcun altro. Come Edoardo Goldaniga, comportatosi egregiamente ogni volta che è stato chiamato in causa. Oppure il romano (e romanista) Davide Biraschi, fresco delle 100 presenze in rossoblù. Altro elemento su cui il mister sa di poter sempre puntare.



Quest'ultimo tuttavia potrebbe essere impiegato anche come esterno di centrocampo, trasformando il triello difensivo in un ballottaggio a due tra Radovanovic e Goldaniga.