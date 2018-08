Tra i giocatori che non sembrano più rientrare nei piani tattici del nuovo Genoa c'è anche Stephane Omeonga.



Il giovane centrocampista belga è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara di sabato scorso in Coppa Italia contro il Lecce nonostante non avesse problemi fisici. Segno evidente di come Davide Ballardini non conti più su di lui.



Secondo il portale belga Voetbalkrant.com il 22enne ex Avellino potrebbe far ritorno in patria dove è seguito con un certo interesse dallo Standard Liegi. Su Omeonga ci sarebbero però anche gli occhi di Spal e Frosinone che potrebbero ottenere il giocatore in prestito.