Ballottaggio sulla corsia mancina per il Genoa.

L'arrivo a inizio mercato dello svincolato Aaron Martìn non resterà quasi certamente l'unica operazione in entrata del Grifone lungo la fascia sinistra. Da settimane, se non da mesi, la dirigenza rossoblù è del resto al lavoro per regalare ad Alberto Gilardino un altro interprete del ruolo che possa alternarsi con lo spagnolo ex Mainz.



Una ricerca che sembra ormai essersi ristretta a due soli profili. Da una parte si prova a riportare a Pegli Ridgeciano Haps, 30enne rientrato al Venezia dopo lo sfortunato semestre trascorso in prestito proprio in Liguria e condizionato negativamente da un brutto infortunio al perone che lo ha messo presto KO; dall'altra si segue la pista che porta verso Emanuele Valeri, 24anne romano messosi in luce nelle ultime tre stagioni con la Cremonese.



Negli ultimi giorni, tuttavia, sembra essere emersa anche una terza ipotesi. Gli uomini-mercato del Grifone hanno infatti messo gli occhi anche su Niccolò Corrado, 23enne fiorentino cresciuto nel vivaio dell'Inter ma attualmente domiciliato alla Ternana. Su di lui, tuttavia, c'è la forte concorrenza di Sassuolo e Palermo.



Una corsa a tre, insomma, da cui uscirà quasi certamente il nome del prossimo esterno mancino di Gilardino.