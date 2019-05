Potrebbe finire con l'inizio dell'estate la lontananza di Ivan Juric dalla panchina.



L'ex tecnico del Genoa, ancora sotto contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2020, sarebbe infatti entrato nel mirino di almeno tre club di Serie B. A lui starebbero pensando Salernitana, Pescara e anche Verona, quest'ultima soltanto in caso di mancata promozione in A.



Esonerato per la terza volta dal Genoa lo scorso dicembre, Juric potrebbe dunque riprendere la propria carriera dalla cadetteria. Tentando magari di ripetere la storica impresa compiuta con il Crotone nel 2015-'16, quando condusse i calabresi alla loro prima promozione del massimo campionato italiano.