Dopo la bella stagione in B tra le file del Cosenza l’attaccante classe ’93 Raul Asencio ha attirato le attenzioni di svariati club di Serie B. Tra questi, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero in pole Lecce, Pescara e Ascoli. Il giocatore, come detto, in calabria ha fatto molto bene, realizzando 7 gol in 15 presenze in Serie B e vuole dare continuità a queste prestazioni nella categoria cadetta.