Genoa e Ternana sono al lavoro in questi giorni nel tentativo di intavolare una tripla operazione. Oggetto del contendere sono due giocatori di proprietà rossoblù e uno attualmente in forza ai rossoverdi.



Secondo quanto scrive stamane Il Secolo XIX, l'obiettivo degli umbri è quello di riportare al Liberati, dopo l'ottima stagione appena conclusa, il centravanti Andrea Favilli, reduce grazie ai suoi 9 gol in campionato della migliore stagione della sua carriera. Assieme a lui a Terni potrebbe arrivare anche il giovane centrocampista Michele Besaggio. In cambio ai rossoblù, come parziale contropartita, potrebbe finire il 23enne difensore francese Salim Diakité.