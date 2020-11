Chiusa la parentesi destinate alla nazionali, il Genoa riaccoglie a Pegli tutti i suoi giocatori mandati in giro per il mondo. Gli ultimi reduci dagli impegni con le rispettive selezioni (l'azzurro Pellegrini, gli under Scamacca, Melegoni e Rovella, lo sloveno Zajc) hanno fatto rientro in giornata nel capoluogo ligure e nel pomeriggio saranno a disposizione di mister Maran per l'allenamento odierno.



Aldilà di un paio di infortunati (Cassata e Criscito) il tecnico trentino avrà quindi finalmente a disposizione un organico praticamente al completo per preparare la sfida di domenica sera in casa dell'Udinese. Tra i rientranti di giornata ci sarà anche l'ex di turno Cristian Zapata, tornato negativo al Covid dopo la positività riscontrata dieci giorni fa.