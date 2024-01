Genoa, tutte le idee per il dopo Dragusin

Il trasferimento di Dragusin al Tottenham è in dirittura d'arrivo. Dopo una notte di riflessione il giocatore ha preferito gli Spurs al Bayern Monaco, che è stato veramente a un passo dal difensore romeno: in queste ore è in viaggio verso Londra dove effettuerà le visite mediche prima della firma.Il 20% sulla plusvalenza andrà alla Juve, circa 2,9 milioni.- Nella prima parte della stagione Dragusin era diventato un punto fermo della difesa di Gilardino,. Con le sue reti ha portato 4 punti al Genoa. Definita la sua cessione, la dirigenza rossoblù si è già messa in moto per cercare un sostituto.- Uno dei profili che piacciono alla dirigenza è quello di, classe '99 che in estate il Como ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Südtirol e ora è deciso a esercitare l'opzione per averlo a titolo definitivo. Centrale titolare in Serie B, all'occorrenza può fare anche il terzino destro e finora ha servito anche tre assist ai compagni. L'altra idea del Genoa è quella di riportare alla base, un 2002 che sta facendo molto bene in prestito alla Reggiana e che piace al Milan.- In attesa di capire se arriveranno rinforzi dal mercato, Gilardino dovrà trovare la coppia migliore di centrali senza Dragusin., a volte schierato anche come terzino sinistro; gli altri centrali sono Vogliacco e Bani, che ha saltato l'ultima gara col Bologna per un problema fisico. E poi c'è Matturro, campione del mondo Under 20 con l'Uruguay ma che in rossoblù non sta trovando molto spazio.