Mancano ormai meno di due settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato invernale. Una sessione che vedrà il. Circostanza che non è certo una novità, vista l'atavica propensione del Grifone a rivoluzionare se stesso in ogni finestra di trattative.Questa volta però a condurre le danze non ci sarà più Enrico Preziosi ma al suo posto entreranno in campo i nuovi proprietari a stelle e strisce del club più antico d'Italia,i quali già da tempo, vista la precaria situazione di classifica dei rossoblù, non perdono occasione per annunciare le grandi novità che hanno intenzione di portare in riva al Bisagno.ovviamente in entrata, con numerosi rinforzi da regalare a mister Andriy Shevchenko,La rosa extralarge attualmente domiciliata a Pegli e il rendimento deludente di molti suoi componenti fanno sì cheTutti o quasi sono sotto osservazione, tanto che con la sola eccezione di capitan Mimmo Criscito chiunque appare in bilico.Anche e soprattutto i grandi colpi dell'ultima estate, come i vari Sirigu, Caicedo, Hernani e Fares. Elementi che, vuoi per problemi fisici oppure per questioni prettamente tattiche, hanno reso molto al di sotto delle potenzialità di cui dispongono e delle aspettative riposte in loro. Maè finito nel mirino dei grandi club del nord,potrebbe sbarcare alla Juve con sei mesi d'anticipo eha un contratto in scadenza a fine giugno. La dirigenza non vorrebbe privarsi di nessuno di loro tre ma le vie del mercato sono spesso indecifrabile e a volte le volontà vengono modificate strada facendo.