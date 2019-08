E' altissima l'attesa dei tifosi del Genoa per il debutto ufficiale del Grifone.



Questa sera i rossoblù faranno il debutto nella nuova stagione affrontando in gara secca a Chiavari l'Imolese, squadra di Lega Pro, nel terzo turno di Coppa Italia.



Una sfida tra due squadre molto distanti a livello tecnico, essendo divise da due categorie di differenze, e di storia ma accomunate dai medesimi colori e dalla stessa mascotte che avverrà in campo neutro. Almeno formalmente. La cittadina del Tigullio dista infatti meno di 40 chilometri dal capoluogo ligure e come molte località della regione anch'essa è un feudo ricco di sostenitori del club più antico d'Italia. L'utilizzo del Comunale, casa dell'Entella, si è reso necessario dato l'impraticabilità del Ferraris, sottoposto ad un radicale intervento di riqualificazione.



Un cambio di programma rispetto a quanto inizialmente previsto che tuttavia non ha per nulla scoraggiato i tifosi. Anzi, ad oltre 24 ore dal fischio d'inizio della sfida tra liguri e romagnoli la quasi totalità degli 5.000 biglietti disponibili era già stata venduta. Restano ormai una manciata di tagliandi ma il tutto esaurito del piccolo impianto rivierasco è praticamente cosa certa.



D'altronde la possibilità di assistere all'esordio del nuovo Grifone è un'opportunità che solletica la fantasia di molti, incuriositi dal vedere all'opera i tanti innesti di un mercato scoppiettante, dal danese Schone al centravanti Pinamonti passando per l'ex milanista Zapata. Ma l'attesa è alta anche per cercare di capire come sarò il nuovo Genoa targato Aurelio Andreazzoli, il tecnico chiamato a far vivere al club e ai suoi tifosi una stagione meno travagliata rispetto a quella vissuta lo scorso anno.