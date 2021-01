Stefano Sturaro è quasi un giocatore del Verona.



La società scaligera e il Genoa avrebbero infatti trovato nelle scorse ore l'intesa per il passaggio in gialloblù del centrocampista sanremese. Un passaggio non definitivo ma soltanto in prestito, anche se restano ancora da chiarire le modalità del trasferimento. Secondo Sky Sport, infatti, tra gli ultimi dettagli da limare ci sarebbe anche quello relativo alla formula dell'eventuale riscatto a fine stagione da parte del club del presidente Setti.



Voluto fortemente dal tecnico dell'Hellas, Ivan Juric, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze ai tempi della comune militanza al Grifone, Sturaro ha ottenuto il via libera anche da Davide Ballardini che con l'arrivo in rossobl di Kevin Strootman si ritrova con un reparto centrale popolato in maniera eccessiva. Da qui la necessità di sfoltire la rosa ed aver meno uomini con cui lavorare.