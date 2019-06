L'incontro tra Enrico Preziosi e Cesare Prandelli non è ancora avvenuto ma tutto lascia supporre che quando il presidente e l'allenatore saranno faccia a faccia (probabilmente tra oggi e domani) sarà per dirsi addio.



Nonostante la volontà espressa venerdì scorso dall'ex commissario tecnico ai dirigenti rossoblù sia quella di restare ancora in sella al Grifone, l'intenzione del patron sembra diametralmente opposta. Il Joker sembra deciso a dare il ben servito a Prandelli per affidare la panchina al quarto allenatore in nove mesi.



Il candidato principale a subentrare al tecnico di Orzinuovi è sempre più Aurelio Andreazzoli, che avrebbe già dato la sua disponibilità a lasciare Empoli per trasferirsi a Pegli. E' lui il favorito nella corsa al dopo Prandelli, mentre sembrano sempre più lontane le piste che portano a Nicola, Semplici e Lamouchi.